Le accuse di Ceccarelli senza risposta

Critiche e accuse strumentali, in vista delle elezioni del 2024? Può darsi. Del resto la politica funziona (anche) così. Ma la scelta di non rispondere alle osservazioni mosse dall’ex sindaco Enzo Ceccarelli e da Marco Casadei di Noi ci siamo, nell’incontro pubblico di martedì al palaturismo organizzato da Obiettivo Comune di Gianni Giovanardi, lascia perplessi. Comprensibile la volontà di non scendere in bagarre con possibili sfidanti dello stesso fronte, e non alimentare così il fuoco amico. Sul merito delle critiche al turismo, i cui dati vengono da Aia, ci può stare rimandare ad altro indirizzo, cioè al committente. Ma Ceccarelli muove anche critiche politiche. Strumentali o meno che siano, difficile non rispondere, visto che di politica stiamo parlando. Ovvero: (presunta) "mancanza di dialogo con gli operatori", necessità di "definire le destinazioni di ex Fornace e palacongressi", allungamento di stagione. Ignorarle pagherà? Vedremo.

m.gra.