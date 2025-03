Le Allegre Note celebrano 25 anni di musica

Da venticinque anni le canzoni del coro Le Allegre Note, diretto dal maestro Fabio Pecci, echeggiano tra i teatri italiani e stranieri, piazze e tv. In attesa del tour internazionale, le celebrazioni di questo importante anniversario il 30 marzo saranno aperte da un concerto-evento che si terrà nella sala GranTurismo di Riccione. Gli appuntamenti si susseguiranno per l’intero 2025 e vedranno i piccoli coristi riccionesi esibirsi in prestigiose rassegne concertistiche. In occasione di questo primo evento musicale, Le Allegre Note, nella loro formazione da concerto, presenteranno alcuni brani che ripercorrono la storia dell’ultimo decennio. Non mancheranno le nuove composizioni e il supporto del coro giovanile Note in Crescendo, formato nel tempo dalle ex voci bianche della prima formazione. La sua storia, racchiusa anche in un libro, era cominciata nel 2000 con una quarantina di alunni dell’allora terzo Circolo didattico, riuniti nel teatro della scuola primaria Annyka Brandi. Da allora a oggi Le Allegre Note con Pecci hanno tenuto oltre 500 concerti in Italia e in buona parte dell’Europa, conquistando prestigiosi premi in concorsi nazionali e internazionali. Hanno partecipato a dirette radiofoniche e televisive e prodotto dischi. Hanno intanto avuto l’onore di esibirsi con formazioni prestigiose, come l’Orchestra sinfonica Pro Arte Marche, i musicisti dell’Accademia di Santa Cecilia, l’Orchestra da camera Rapsody Ensemble, la Sinfonica di Pesaro e il Coro lirico Amintore Galli. Nel 2005 su Rai 3, durante la trasmissione ‘Alle Falde del Kilimangiaro’, hanno eseguito la colonna sonora del film La vita è bella di Roberto Benigni, con musiche di Nicola Piovani e Noa.

ni. co.