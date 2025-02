Le Allegre Note suonano per l’inserto Vivere Riccione

Compie 25 anni il coro Le Allegre Note di Riccione, diretto dal maestro Fabio Pecci. Un quarto di secolo costellato da tanti successi e che col coinvolgimento di circa 1.500 bambini e ragazzi che si sono avvicendati nel tempo ha dato vita a circa 500 concerti. Se ne parla nell’inserto de il Resto del Carlino, Vivere Riccione, sabato in edicola con notizie di vita cittadina, grandi opere, personaggi e avvincenti storie.

Il coro festeggerà l’anniversario con concerti e iniziative a partire dal 30 marzo, quando al Palazzo del Turismo verrà inaugurata l’attività del 2025, che porterà i coristi in varie città italiane e in un tour internazionale con otto date in prestigiosi teatri. Nel frattempo ha avuto occasione di cantare anche in tv, nonché in Francia, Germania, Svizzera, Svezia, Polonia, Repubblica Ceca e Lituania e ha ottenuto riconoscimenti anche dal Miur (Ministero della Pubblica istruzione, dell’Università e della ricerca).

Nello stesso inserto si parla anche de bagnino meteorologo di Radio Deejay Enrico Della Rosa, fino alla scorsa estate al timone della storica Spiaggia 61, appartenuta ai suoi avi fin dal 1885. Di archivio in archivio, il filo di Arianna l’ha condotto fino a Sassuolo, nel Modenese, da dove sembra essersi divulgato il suo ceppo. Vivere Riccione parla pure dell’artista riccionese Maddalena Fano Medas, all’anagrafe Maddalena Schiavi, che quest’anno ha firmato il manifesto d’autore che pubblicizza il popolarissimo Carnevale di Fano.

Nives Concolino