Le armonie jazz trovano spazio al mercato coperto

Si alza il sipario su ‘Dolci Armonie Jazz’, iniziativa musicale, con il patrocinio del Comune di Cattolica, all’interno del Mercato coperto, fortemente voluta dalla Cooperativa Cà Santino, nata nel 1997 per accogliere giovani e adulti con disabilità e per dare un supporto alle loro famiglie. Per questo progetto la cooperativa si è rivolta a Diego Olivieri, già autore di varie iniziative in ambito musicale e aggregativo (come JaZzFeeling), che ha pensato a un progetto dedicato al tema della dolcezza attraverso la musica, coinvolgendo anche l’associazione Identità Aggreganti. Si parte domani alle 18 con ‘Jazz Cookies’, il primo degli incontri sonori di ‘Dolci Armonie Jazz’ al Mercato coperto di Cattolica, con Giancarlo Messina alla chitarra e banjo e Umberto Gnassi al clarinetto e sax. Seguiranno, sempre allo stesso orario, venerdì 31 marzo ‘Bomboniere Sonore’, con Maya Ivanova al piano e Jean Gambini al sax. Il 21 aprile ‘Cosa hai messo nel Caffè’, con Roberto Torri alla chitarra e Diego Olivieri alla voce. Il 19 maggio ‘Note Dolci come Miele’, con Diego Gasperi al piano e Daniele Mazzucchelli al flauto. Tutti i musicisti sono cattolichini e del territorio tra la provincia di Rimini e Pesaro Urbino.