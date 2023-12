Le auto sfrecciano senza controllo a Spontricciolo. Arriva una ’zona 30’ per abbassare i rischi

Auto e motocicli che sfrecciano nelle vie interne rischiando di falciare i residenti che attraversano la strada. Da tempo chi abita a Spontricciolo fa presente la situazione in municipio. La giunta Angelini ha deciso di procedere dando un taglio ai limiti di velocità, introducendo una ‘Zona 30’, in via eccezionale.

Nelle strade cittadine ci sono i cinquanta chilometri orari come massimo consentito. Che si tratti auto, moto o furgoni non fa alcuna differenza. Ma dopo le segnalazioni arrivate, i tecnici dell’amministrazione hanno deciso di svolgere un sopralluogo per verificare il rischio di incidentalità nelle vie interne al quartiere compreso tra la statale e la linea ferroviaria. Dopo il sopralluogo hanno stabilito che il limite di 50 chilometri orari è tropo alto e andava abbassato. La soluzione è una ‘Zona 30’, dove trenta sono i chilometri orari massimi consentiti. Si andrà piano, e chi non lo farà ne pagherà le conseguenze.

L’area in cui verrà introdotto il nuovo limite è compresa tra i viali Flaminia, Vercelli, Aosta e la zona verde a ridosso del torrente Marano. E’ qui che compariranno i cartelli della segnaletica verticale stradale con scritto ’30’. La determina completata dagli uffici dà tutte le indicazioni via per via con la nuova segnaletica da introdurre con "effetto immediato".