Le avventure di nonno Florindo per il finale di ’Piccoli mondi’

Con lo spettacolo comico Un nonno da cortile di e con Alex Gabellini, oggi a Riccione cala il sipario su ’Piccoli mondi’, la rassegna di teatro e musica per famiglie. L’appuntamento è per le 17 nella nuova sala Africa. Avvincente la storia che ha per protagonista Florindo Ceccaroli, nonno buffo, genuino e ironico. Al pubblico racconterà le sue storie dedicate alla terra, alle piante e agli animali, partendo dalle sue grandi passioni: la campagna e il circo. Nelle avventure di Florindo ecco Walter, lo scoiattolo che gli ricorda gli acrobati, le api, che per lui sono grandi maghi, e le galline, perfette giocoliere. Florindo è invaghito pure delle bolle di sapone, perché sono come i sogni, belle e fragili per cui non smette mai di inseguirle. L’ingresso allo spettacolo è di 7 euro (posto unico, prevendita dei biglietti su www.liveticket.itriminiclassica).

Gabellini, direttore e organizzatore, nonché ideatore di eventi, come La Notte Rosa dei bambini, concluderà la rassegna che per due mesi ha visto la Nuova Sala Africa riaprire le porte a un numeroso e appassionato pubblico. Come sottolineano gli organizzatori, il Punto Giovane e le associazioni Strada San Germano e Rimini Classica, la rassegna ’Piccoli mondi’ "ha lanciato un forte segnale, quello di una comunità che ci crede ancora nell’importanza dello stare insieme, dell’incontrarsi e condividere esperienze. Ha unito associazioni culturali per creare, stimolare, proporre alternative e valorizzare la grande qualità artistica e la straordinaria maestria artigianale delle compagnie. E soprattutto ha portato una marea di sorrisi, un intreccio di meraviglia e l’incoraggiante sostegno a continuare in autunno".

Nives Concolino