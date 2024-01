Le aziende chiedono 2.500 lavoratori dall’estero

Sono state quasi 2.500, nella provincia di Rimini, le domande presentate a dicembre per far arrivare qui altrettanti lavoratori grazie al cosiddetto ’Decreto flussi’. Nel dettaglio: 1.177 le richieste per i lavoratori subordinati non stagionali, altre 1.060 quelle per lavoratori stagionali, infine 226 le domande avanzate per gli assistenti familiari. In Italia complessivamente la richiesta della manodopera proveniente dall’estero – attraverso i click day di dicembre – ha visto le aziende presentare domande per 609.119 lavoratori, di cui 282.176 per gli stagionali. Se è vero che permane, nel nostro Paese, la difficoltà di reperire personale, in particolare in alcuni settori come l’industria e i servizi, secondo Palazzo Garampi la situazione nel Riminese si presenta un po’ diversa: "Al di là dell’evoluzione del mercato occupazionale e delle riflessioni sulle dinamiche migratorie che ne conseguono, il dato riminese è significativo perché è un segnale di come nel territorio la domanda di lavoro – storicamente contraddistinta da alti picchi legati al turismo estivo – si sia equilibrata". Questo "testimonia un’economia sempre meno dipendente dalla stagionalità e diversificata. Un mercato del lavoro dinamico e articolato, sul quale istituzioni e imprese devono continuare ad investire sul fronte della formazione e del reclutamento".