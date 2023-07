Le aziende ripartono "Alluvione alle spalle Ma ora dateci i ristori"

L’industria è ripartita. I danni causati dall’alluvione sono pesanti – 200 milioni, la maggior parte nelle province di Forlì-Cesena e Ravenna – ma le aziende guardano al futuro con moderata fiducia anche grazie al graduale calo del costo delle materie prime. E chiedono "la defiscalizzazione delle liberalità riconosciute ai dipendenti alluvionati, ristori e sospensione delle scadenze tributarie". È lo scenario che emerge dall’indagine semestrale del centro studi di Confindusrtria Romagna. Nei primi sei mesi dell’anno, rispetto allo stesso periodo del 2022, in Romagna si evidenzia una contrazione della produzione industriale (-1,1%) mentre per gli altri indicatori congiunturali l’andamento rimane ancora positivo: il fatturato totale registra un +5,5%, il fatturato interno un +6,5%, il fatturato estero un +0,8%, l’occupazione un +4,4%. Le previsioni per il secondo semestre 2023, a Rimini, evidenziano per la maggior parte delle imprese una stazionarietà, fatta eccezione per la produzione il cui andamento viene previsto in aumento da un 55,3% delle imprese, stazionario dal 36,8% e in diminuzione per il 7,9%. Le previsioni sull’occupazione sono stazionarie per il 69,2% del campione, in crescita per il 15,4% e in calo per il 15,4%.

Intanto, secondo i risultati dell’ultimo bollettino della Camera di Commercio, il numero di nuove assunzioni previste per il mese di luglio a Rimini è di 8.780 unità, con un notevole incremento rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso (+3.280 unità). Un quadro altrettanto positivo emerge per il trimestre luglio-settembre, durante il quale sono previste 16.390 assunzioni, con un aumento di 4.490 unità rispetto all’analogo periodo dello scorso anno. Il settore dei servizi si conferma come protagonista delle nuove assunzioni, rappresentando il 92% delle entrate previste. Ed è su questi dati che si basa l’analisi della Cisl Romagna. "I numeri forniti fanno ben sperare – dichiara la segretaria Elena Fiero – e questo è un segnale positivo. Tuttavia, non possiamo ignorare la preoccupante crescita del lavoro precario. Dai recenti dati Inps è preoccupante vedere che nel 2022 a Rimini solo il 5,6% dei contratti sia a tempo indeterminato, mentre una percentuale significativa è rappresentata da contratti a termine (20,9%), lavori stagionali (40%) e lavoro intermittente (25,2%). Questo significa che sempre più lavoratori si trovano ad affrontare l’incertezza riguardo al loro futuro lavorativo".

g. c.