Le baby tartarughe hanno preso il mare

Il miracolo della schiusa si è compiuto: sull’arenile del Marano, nel sito sorvegliato da 231 volontari, sono nate le prime quattro tartarughine Caretta caretta, che ieri all’alba hanno preso la via del mare. Un evento storico, il primo nella provincia di Rimini, documentato per intero dalla deposizione delle uova, avvenuta nella notte tra il 23 e il 24 giugno, alla schiusa di fatto compiuta lo scorso weekend. Come spiega Sauro Pari di Fondazione Cetacea, che ha costantemente seguito l’intero iter "i quattro esemplari sono stati trattenuti alcuni giorni sul posto per essere ben rinforzati, prima dell’immissione in mare ed evitare l’invasione dei curiosi, perché l’operazione è molto delicata". Non finisce qui, il presidio dello staff dei volontari sulla spiaggia libera tra gli stabilimenti balneari 132–134, continua notte e giorno, in attesa della nascita di altre piccole tartarughe. Nessuna smobilitazione. Le uova depositate nel nido, protetto da un recinto per evitare danneggiamenti volontari o involontari, sono infatti svariate decine. Un particolare: le nascite erano attese prima, si ipotizzava dopo Ferragosto, ma gli esperti non escludevano un prolungamento dei tempi d’incubazione per il calo della temperatura, avvenuta in seguito alle burrasche e abbondanti piogge, registrate in questi giorni. Questo imprevisto aveva suscitato delle perplessità sullo sviluppo degli embrioni, tanto più che con gli ultimi temporali il nido si era allagato.

Nella notte fra sabato e domenica è così stato effettuato un sopralluogo che ha riportato il sorriso sul volto degli operatori e dei volontari. E’ stato appurato che le uova contenevano embrioni vivi e attivi e che quattro si erano schiuse. Resta la soddisfazione dell’evento, non solo per Fondazione Cetacea, da trent’anni in campo a tutela delle tartarughe, ma per tutta la città che continua a seguire il caso con estrema attenzione e interesse. Ne è prova la moltitudine delle persone che in queste settimane ha fatto la spola al nido, diventato un vero e proprio punto di attrazione, ma anche di divulgazione e sensibilizzazione sui temi del mare e dell’ambiente. Emozionante ieri all’alba il rilascio dei primi piccoli esemplari, che senza tentennamenti hanno preso la via del mare sotto lo sguardo vigile di esperti e volontari, che hanno finalmente potuto vedere i frutti del loro impegno, portato avanti con entusiasmo da oltre due mesi, anche con il maltempo e le temperature elevatissime. "Questa esperienza _ commenta Cetacea _segna il punto di partenza di un’attività di conservazione volta alla tutela dei nidi di tartarughe marine sulle nostre coste, che si svilupperà nei prossimi anni, forte della rete che si è creata grazie a questo avvenimento straordinario".

Nives Concolino