Le barchette di Piemonti festeggiano: "In acqua da oltre mezzo secolo"

La Regina celebra la storica flotta di miniboat di resina, condotta ancora oggi da un capitano speciale, Ettore Piemonti, arrivato a festeggiare il 55esimo compleanno della sua attività, più unica che rara, in via Venezia, a pochi metri da spiaggia e ombrelloni a Cattolica. Un traguardo celebrato insieme con il vice sindaco e assessore al turismo Alessandro Belluzzi e che gli è valso il riconoscimento da parte dell’Adac, l’associazione di commercio e turismo, che, tramite il presidente Giuseppe Barbieri, gli ha consegnato una pergamena celebrativa. Era il 1969, quando Ettore, con la moglie Silvana Zannoni, allestì la piccola impresa di barchette, con un mini circuito acquatico, davvero unico in riviera, realizzando un’attrazione per i più piccini che ha sfidato il tempo ed il mercato.

"E da allora è rimasto un gioco unico, che non ha nessuno – raccontano anche i figli Luca e Sabrina – le barchette sono proprio quelle di 50 anni fa, nel tempo nostro padre le ha risistemate mettendoci tanta cura e passione. Lo stesso amore che ha trasmesso a noi figli e continua a dedicargli ancora. Oggi ci siamo anche noi a portare avanti questa attività e tradizione di famiglia. Ed è una gioia continuare a vedere quanti bimbi e bimbe si divertono nel salire a bordo delle "miniboat" e nel navigare nel nostro piccolo mare. È un gioco che stimola fantasia e immaginazione. E vogliamo donare ancora tanti sorrisi e divertimento". Nella pergamena dell’Adac consegnata a Ettore si legge: "Un riconoscimento speciale da parte dell’associazione ADAC nei confronti di Ettore Piemonti, gestore dell’attività "Mini Boat", dal 1969.

Luca Pizzagalli