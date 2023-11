Le Befane compiono diciotto anni: "Il segreto? Grandi brand ed eventi"

Le Befane diventano maggiorenni. Un compleanno, quello dei 18 anni, importante per il centro commerciale diretto da Massimo Bobbo, 30 anni di carriera a gestire con maestria centri commerciali e uomo di grande esperienza.

Bobbo, come vive questo passaggio importante?

"Con la gioia e l’emozione di chi questi 18 anni li ha vissuti giorno dopo giorno, fin dagli albori, da prima dell’apertura. Ho avuto il supporto e la collaborazione di uno staff molto affiatato, capitanato dal mio collega Andrea. Tutti i miei collaboratori hanno, senza dubbio, contribuito a rendere questo legame ancor più indissolubile".

Cos’è cambiato dal 2005 ad oggi, nel commercio?

"L’avvento dell’e-commerce è stato sicuramente il fattore più eclatante. Tuttavia, la formula utilizzata da molti punti vendita, ovvero ‘ordini on line e ritiri in negozio’, ha attenuato la drasticità di quello scenario negativo che si pronosticava tempo addietro. Non dimentichiamoci poi che molti nostri visitatori amano provare immediatamente ciò che vedono esposto in vetrina e lo acquistano seduta stante. I più giovani acquistano più spesso online, dopo aver fotografato in negozio il codice dell’articolo di loro interesse, e a volte il punto vendita diventa una vera e propria vetrina per l’e-commerce".

Come si è rialzato il centro dopo la pandemia?

"Il numero di visitatori sta arrivando a pareggiare i conti con il periodo antecedente il lockdown. Per dirlo in parole povere: meno passeggio ma più concretezza. Evidentemente chi oggi entra alle Befane è molto più propenso all’acquisto rispetto al passato. I fatturati si sono risollevati, e sono in crescita rispetto al periodo pre-pandemico, anche se non è da trascurare, purtroppo, l’incremento del costo di alcune tipologie di beni".

La formula ‘Befane’ cosa comprende?

"Aggiornamento dell’offerta, l’inserimento di brand importanti ed unici nel territorio come ad esempio Apple Store, il cinema Multiplex con le sue 12 sale ad alta tecnologia; un’area ristorazione che può vantare importanti brand. Un attore importante è l’ipermercato Spazio Conad, al primo posto in Italia all’interno della rete Conad e tra i primi Ipermercati in assoluto sul territorio nazionale. Poi gli eventi e la comunicazione sui social. Poi le carte fedeltà che gratificano l’utenza, la fidelizzazione con bonus".

Successo con dati da record.

"I picchi importanti di presenze si registrano nel periodo natalizio, dei saldi e nel periodo estivo. In questi 18 anni abbiamo ospitato complessivamente circa 140 milioni di visitatori. Di fatto Le Befane shopping centre è una nuova piazza per la città dove passeggiare, fare shopping, pranzare o cenare e divertirsi".

Che futuro attende Le Befane?

"La proprietà del Centro, Union Investment, ha molti progetti all’avanguardia, come la digitalizzazione e la sostenibilità".