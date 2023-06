Le bellezze di Riccione raccontate nel nuovo magazine specializzato

Alla presenza di numerosi invitati, domenica sera durante il grande party tenutosi sulla Terrazza Cotarella del Gustavino, è stato presentato il secondo numero di Riccione the heart of Riviera Romagnola, rivista patinata che racconta le eccellenze riccionesi e della Riviera Romagnola. In copertina una splendida Martina Colombari, attrice e conduttrice, riccionese doc, che racconta la sua carriera, luoghi del cuore e la sua Riccione. Edito dalla casa editrice Gruppo Editoriale con l’agenzia di comunicazione Doc-Com, il magazine bilingue (italianoinglese) fa parte della collana Italia Experiences Magazine, city magazine dedicati alle città più belle d’Italia come Cortina d’Ampezzo, Milano, Venezia, Firenze, Roma, Capri, Forte dei Marmi, la Sicilia e una metropoli internazionale come Dubai. Tra le pagine anche Claudio Cecchetto, già fondatore di Radio Deejay e Radio Capital e ora di Radio Cecchetto, talent scout di personaggi del calibro di Jovanotti e Fiorello. Qui racconta spaccati di storia riccionese. Poi spazio al talento imprenditoriale delle regine dell’accoglienza, come Rita Leardini con i suoi alberghi di successo, dal Lungomare entrato nella classifica di Tripadvisor 2023 tra i migliori al mondo, all’ultimo nato, il We.Me di viale Ceccarini, poi Marina Pasquini dell’Hotel Belvedere, Marianna Chiaraluce di The Box ed Eleonora Bergamaschi del The One. Riportano all’epoca d’oro riccionese le pagine dedicate al fotografo Epimaco "Pico" Zangheri, mentre Attilio Cenni del Grand Hotel Des Bains, racconta la spiaggia del Marano. Poi rubriche, consigli, brand e i locali che meglio raccontano l’anima di Riccione. ni. co.