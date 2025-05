Le bellezze di Rimini e Santarcangelo raccontate in tv

Le bellezze del Riminese protagoniste su La7: Santarcangelo e Rimini sono state infatti raccontate dalla trasmissione ‘Amarsi un po’’. Il programma dedicato alla salute e al benessere, condotto da Samanta Togni e Massimiliano Rosolino, è partito da Castrocaro per arrivare a Rimini. Nella puntata in onda domenica scorsa, con replica sabato prossimo alle 07:25 su La7D e disponibile in streaming sul sito di La7, su invito di una santarcangiolese doc, Lucia Magnani, Massimiliano Rosolino e Samanta Togni sono andati alla scoperta di uno dei borghi medievali più eleganti e meglio conservati della Romagna, Santarcangelo appunto, per poi spostarsi a Rimini e visitare il Fellini Museum, dedicato alle opere cinematografiche del grande maestro del cinema italiano e altre eccellenze del territorio riminese. Hanno fatto poi base a Castrocaro Terme e Terra del Sole, per parlare di benessere con Lucia Magnani che ha spiegato come lavorare nel quotidiano per recuperare le energie.