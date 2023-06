Le bellezze di San Marino in onda su La7

Fabio Troiano torna a San Marino per raccontare le eccellenze della penisola italiana attraverso la sua bellezza paesaggistica, culturale e artistica nel programma ‘Bell’Italia in Viaggio’. Un viaggio di 10 tappe alla scoperta delle regioni e delle loro tradizioni, e tra le mete dell’itinerario c’è anche la Repubblica di San Marino. Nella puntata dedicata anche al Titano che andrà in onda oggi su La7 alle 14, Troiano andrà alla scoperta di una delle tradizioni storiche più amate dai visitatori e dai cittadini della Repubblica: l’arte del tiro con la balestra, grazie all’incontro con i rappresentanti della Federazione sammarinese balestrieri che hanno invitato il pubblico a scoprire la storia millenaria della Repubblica visitando i luoghi iconici nei prossimi eventi estivi di rievocazione storica, le Giornate Medioevali, dal 27 al 30 luglio.