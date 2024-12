Le benemerenze: tra i premiati anche Semprini e Scarpellini

Non solo l’Arcangelo d’oro. Ieri sono state conferite le menzioni speciali e le benemerenze dell’anno, ed è stata consegnata ad Amato Mannocchi la tessera di socio onorario della Pro Loco. Le menzioni speciali sono andate a: Acerboli volley per aver conquistato la promozione in serie D "con un’entusiasmante cavalcata"; Vittoria Cartelli e Federico Poli, campioni ai mondiali O’pen Skiff under 17 di vela; Thomas Campana per le medaglie nei campionati italiani di taekwondo; Birrificio Noiz per i successi ottenuti con le sue birre artigianali; Tiziano Scarpellini, insignito della qualifica di maestro benemerito di pugilato; Natan Sandrini, ciclista campione italiano di pump track; Marco Semprini (in foto) per i successi ottenuti da segretario generale dell’Atalanta e il legame con la società Young Santarcangelo; i fratelli Emanuele e Giovanni Zamagni per aver partecipato ai campionati internazionali della matematica conquistando il secondo posto nazionale. Le benemerenze sono andate a: Catia Bugli "per l’umanità e la professionalità dimostrate nei 12 anni da responsabile della clownterapia; Achille Tarsitano, direttore dell’unità operativa di chirurgia orale e maxillo facciale al Sant’Orsola di Bologna; Sergio Zavatti, direttore generale di Banca Imola e dirigente della Cassa di Ravenna, insignito ’Maestro del lavoro’.