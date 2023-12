Le biancazzurre sammarinesi sono le regine del girone unico

Le Under 17 vincono anche in casa del Ravenna e completano la fase regionale del torneo con una doppia coccarda sul petto: quella di unica squadra imbattuta e, soprattutto, quella di formazione regina del girone unico emiliano-romagnolo. Terzo posto in classifica, con soli due punti di distacco dalle biancazzurre del Titano, per la Femminile Riccione che nell’ultimo turno non ha lasciato scampo al Fossolo 76. Un punto lo hanno messo in tasca anche le Under 17 del Rimini in casa del Real Salabolognese (0-0). Le riminesi chiudono a quota nove in classifica.

Under 17 femminile (11ª giornata): Ravenna-San Marino Academy 0-2, Femminile Riccione-Fossolo 76 7-0, Cesena-San Nicolò 5-0, Montanara Ducale-Modena 0-2, Real Salabolognese-Rimini 0-0. A riposo la Reggiana.

Classifica: San Marino Academy 28; Cesena 27; Femminile Riccione 25; San Nicolò 16; Modena, Real Salabolognese, Ravenna 14; Rimini 9; Fossolo 76 7; Reggiana 4; Montanara Ducale 0.