Le borse di Sanpa conquistano Della Valle

Le loro borse – piccoli capolavori di pelle, sete variopinte e paglia – saranno distribuite in una rete di negozi selezionati, estesa dagli Usa fino alle Maldive: in tanti, dunque, avranno la possibilità di conoscere il progetto racchiuso in questi preziosi accessori, un progetto che parla di dignità e seconde chance. Si chiamano ‘Habanera Tote Baby’ le borse realizzate, all’interno della comunità di San Patrignano, dalle ragazze impegnate nel percorso di recupero dalle tossicodipendenze e addette al laboratorio di tessile e pelletteria: ma questo è soltanto il loro nome generico, perché, in realtà, ciascun manufatto ha con sé un’etichetta che riporta un nome di donna scritto, con grazia, a mano. Carlotta, Francesca, Guendalina: sono i nomi di alcune delle ragazze impiegate nel laboratorio, ognuna delle quali ha realizzato con le proprie mani il prezioso accessorio. "Il progetto è sbocciato grazie alla collaborazione tra Mantero 1902, che ha fornito le sete, e Cuba Lab, un marchio di borse sostenibili, la cui mission è la formazione di artigiani della pelle – spiega Luca Giunta, coordinatore dei progetti artigianato di San Patrignano –. L’atelier – nato nel 2019 dall’unificazione dei laboratori femminili dei tessuti e del pellame, eccellenze su cui la comunità punta molto – è stato ulteriormente potenziato grazie a Tod’s, da tempo nostro partner, che ha fornito tecnologia e competenze".

Attualmente, l’atelier dà lavoro a una trentina di ragazze ospiti della comunità e "vanta – spiega ancora Giunta – il più alto numero di reinserimenti lavorativi, anche per brand dai nomi di spicco, come Gucci e Céline". L’esempio lampante è quello della 31enne Carlotta Castoldi, che riveste ora il ruolo di responsabile del progetto Cuba Lab per Sanpa, ma a settembre lascerà la comunità per trasferirsi a Pontassieve, dove ha sede la manifattura di Tod’s, l’azienda che l’ha assunta. "Questi progetti hanno un’indubbia forza, sia dal punto di vista comunicativo, sia per la bellezza del prodotto cui danno vita – prosegue Giunta –: a breve incontrerò ancora Andrea Della Valle (vicepresidente e amministratore delegato di Tod’s, fratello di Diego, ndr) e Lucia Mantero (numero uno di Mantero 1902, una delle principali realtà tessili italiane, ndr) per definire nuove prospettive di collaborazione. La cosa che più ci ha colpito del ‘progetto Habanera’ è stato l’entusiasmo con cui le ragazze hanno partecipato, superando gli obiettivi che ci eravamo dati senza forzature né imposizioni. Ritornare alla vita, in fondo, è anche questo: imparare a ridare valore alla quotidianità, rispettare gli impegni lavorativi e considerare ogni traguardo come il risultato di uno sforzo condiviso".

Maddalena De Franchis