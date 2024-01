Le burocrazia tiene chiuso l’emporio solidale

Per motivi burocratici, l’emporio solidale di Riccione per qualche settimana resta chiuso. Ad avvertire gli utenti, comunque contattati anche di persona e dirottati alle Caritas parrocchiali e al locale Comitati della Cri, è un cartello del consiglio della Consulta della solidarietà sul quale si legge che l’emporio "resterà temporaneamente chiuso in attesa di ricevere l’autorizzazione dalla Prefettura di Rimini per il comodato d’uso dello stabile". Non a caso. Il fabbricato in ballo è quello dell’ex Tucker, che dopo la spinosa vicenda giudiziaria che ha coinvolto i titolari, è stato confiscato. Di seguito il tribunale ha previsto di concederlo in comodato gratuito al Comune di Riccione che ora medita di riaprire il servizio anche alle persone indigenti di altri comuni limitrofi, non Rimini, che come Santarcangelo ne possiede uno tutto suo.

In Prefettura intanto, sono già stati inviati i documenti relativi a una quindicina di associazioni di volontariato che come Consulta della solidarietà portano avanti l’emporio solidale, dove con una tessera a punti rilasciata dai Servizi sociali fanno spesa di generi alimentari e di prima necessità i riccionesi in difficoltà. Si tratta di 52 famiglie con l’Isee ai minimi livelli. "La chiusura è provvisoria – premette l’assessore ai Servizi sociali e alla famiglia, Marina Zoffoli –. Auspichiamo di poter aprire presto. In attesa della documentazione ufficiale, lavoriamo per riaprire l’emporio solidale con le stesse condizioni con le quali è stato aperto fino al 24 dicembre. Da tenere presente che tutti gli anni comunque durante le feste natalizie la struttura è rimasta chiusa. Si ipotizzava di formalizzare il contratto a breve, ma con le ferie di mezzo non è stato possibile. Nel frattempo ragioniamo sull’idea di allargare l’utenza ad altri comuni, affinché diventi un servizio territoriale, più comunitario e condiviso di quanto lo sia stato finora. Questo sarà possibile, solo se discusso nei così detti Piani di zona". "Al momento il Comune senza l’assegnazione ufficiale non può a sua volta fare il comodato d’uso – conferma Roberto Mengucci, vicepresidente della Consulta della solidarietà –. Per ora ogni nucleo farà riferimento alla propria Caritas parrocchiale, altri al locale comitato della Cri".

Nives Concolino