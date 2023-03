"Le caldaie congelate dalla fine degli sconti"

Il cambio di rotta del governo sul Superbonus e sugli altri incentivi ha bloccato anche la cessione dei credito e lo sconto in fattura per la sostituzione delle caldaie. Con forti disagi per chi aveva deciso di cambiare il vecchio impianto. Se la caldaia non è stata registrata sulla piattaforma Enea prima del nuovo decreto legge, i privati non riescono più a cedere il credito d’imposta e gli installatori, oltre 150 nel Riminese, non riescono a onorare contratti e preventivi. L’unica opzione rimane la detrazione sulle tasse, che si può ’spalmare’ fino a 10 anni. I disagi, per privati e installatori, come conferma Andrea Cenni, presidente di impiantisti idraulici di Cna.

Cosa accade ora a chi vuole installare una caldaia nuova?

"Può detrarre il 60% o il 55% fino a un massimo di 60mila euro in 10 anni. L’aliquota più alta si applica per gli impianti più evoluti, mentre per quelli più semplici si applica la più bassa".

Che tipo di problemi stanno riscontrando gli installatori?

"Ne abbiamo molti che avevano avviato le pratiche di sconto in fattura ma sono rimasti bloccati: a lavori iniziati avevano fatto ai clienti i preventivi ma i clienti non possono più cedere il credito, né ottenere lo sconto. Se poi qualcuno aveva ottenuto un preventivo a gennaio con lo sconto in fattura, oggi l’idraulico a sua volta non può più cedere il credito d’imposta".

Qual è la maggiore difficoltà?

"Che gli utenti hanno preventivi già fatti e, in alcuni casi, caldaie già montate, ma gli installatori hanno difficoltà per onorare gli accordi".

I privati di conseguenza scelgono di detrarre la spesa nella dichiarazione dei redditi?

"In alcuni casi sì ma non sempre, in altri è l’installatore che si è dovuto accollare la differenza prevista da contratto".

Bisognava pensarci per tempo?

"Sì, per la sostituzione della caldaia si registra la pratica nel portale Enea, ma chi non ha fatto la registrazione prima del decreto legge, adesso non può più cedere il credito".

Quindi?

"Adesso molti installatori sono fermi e attendono chiarezza. I disagi principali riguardano i lavori da terminare e quelli che si sono appena conclusi: in quei casi bisogna acordarsi con clienti".

Andrea G. Cammarata