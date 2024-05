Le campionesse di casa nostra vengono da Cattolica e Morciano

Bella vittoria in casa, a Cattolica, per la Dav Tensor Volley Under 18 femminile. La squadra, nata dalla collaborazione delle due società Cattolica Volley e Sangrem Volley Morciano, ha vinto i campionati provinciali di categoria portando a termine il percorso iniziato due anni fa con la chiamata in qualità di direttore tecnico dell’allenatore Daniele Rovinelli di Fano e continuata poi dal coach Mattia Gambini sempre di Fano. "Il coach Mattia Gambini si è rilevato un acquisto vincente su tutti i fronti – spiega la società – non solo ha contribuito a portare alle selezioni regionali diverse atlete U14, ma ha portato alla vittoria del campionato territoriale, dunque provinciale, la squadra Under 18 che avrà così accesso alle fase regionale". Cresce, dunque, il volley giovanile in Valconca perché partendo dalle due società di Cattolica e Morciano è poi nato un progetto che ha portato alla costituzione di un Consorzio Sportivo Pallavolistico chiamato Pro Volley Academy che annovera tra gli affiliati le società di Misano (Misano Volley 2.0), Coriano (Polisportiva Junior Coriano), San Giovanni (Nuova Consolini volley maschile) e Asd AltaValconca unificando il territorio in un’unica realtà. "Il nostro obiettivo è quello di creare una cultura sportiva pallavolistica basata su principi di inclusione, sport e salute – spiegano i promotori del nuovo consorzio – creando anche una scuola di livello".

Luca Pizzagalli