Le categorie: "Ok alla sosta a pagamento di sera Ma il Comune ripensi il sistema dei parcheggi"

"Non abbiamo chiesto noi di far pagare i parcheggi a Santarcangelo anche di sera". Ci tengono a sottolinearlo, viste le polemiche di questi giorni, le associazioni di categoria. In una nota congiunta la Cnfesercenti, la Confcommercio, la Cna e la Confartigianato intervengono sul tema, specificando che la decisione è stata tutta del Comune. "Consapevoli che il prezzo richiesto per la sosta non è esorbitante e che la decisione non andrà ad incidere sui lavoratori, abbiamo condiviso la proposta dell’amministrazione – spiegano le associazioni di categoria – facendo richieste precise. La prima: una segnaletica più incisiva e accattivante per raggiungere aree di sosta gratuite. Crediamo che accoglienza e ospitalità significhino anche offrire a clienti delle attività e turisti la possibilità di scegliere se cercare parcheggio in centro e pagare, o lasciare l’auto nei posteggi liberi. L’altra richiesta, a parole accettata dall’amministrazione, è che i proventi del pagamento del parcheggio nella fascia serale siano utilizzati per il decoro e la cura della città, specie dopo gli eventi più partecipati". Le associazioni di categoria si spingono oltre, bocciando la pedonalizzazione di piazza Marini "senza prima valide alternative". E in generale "va ripensata la viabilità del centro, prima di commettere altri errori come il mancato parcheggio sotterraneo al Campo della Fiera".