Le chiede la mano al Cinepalace

Singolare richiesta di matrimonio, domenica sera al Cinepalace di Riccione. Subito dopo l’intervento del regista e protagonista Fabio De Luigi, in sala per presentare il film Tre di troppo, è stato proiettato un corto di 45 secondi, girato i giorni scorsi dal promesso sposo, Valerio Tullio, a piedi nudi sulla battigia. Al centro un messaggio in bottiglia con su scritto: "Mi trovavo su un’isola deserta e tu sei stata la mia salvezza". Stupita dall’insolito spot, la fidanzata Gloria si è girata e a fianco ha trovato in suo innamorato in ginocchio nell’atto di porgerle l’anello. Tra il silenzio assoluto della platea gremita di persone è echeggiata la domanda: "Gloria, mi vuoi sposare?", e poi giù uno scoscio di applausi, un’ovazione generale e la classica richiesta del bacio. Uno spettacolo nello spettacolo in una serata ricca di sorprese ed emozioni. "Ringrazio Giometti per avermi consentito di fare questa speciale dichiarazione – premette Tullio –. Io e Gloria conviviamo da tre anni, è giunta l’ora di suggellare il nostro amore, ci sposeremo in primavera". Soddisfazione pure per il sold-out registrato in due sale dal film. De Luigi con ironia: "Se vi piace spargete la voce, diversamente fatevi gli affari vostri".

ni.co.