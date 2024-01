"Le cinque rose di Jennifer" tra equivoci e misteriosi delitti

A Rimini uno dei capolavori di Annibale Ruccello. Domani sera al teatro Galli va in scena le cinque rose di Jennifer (sipario alle 21, lo spettacolo fa parte del turno D), con Daniele Russo e Sergio Del Prete, per la regia di Gabriele russo. Jennifer è un travestito e vive in un quartiere popolare della Napoli degli anni ‘80. Chiuso in casa ad aspettare la telefonata di Franco, ingegnere di Genova di cui è innamorato, gli dedica continuamente Se perdo te di Patty Pravo alla radio che – nel frattempo – continua a dare aggiornamenti sul serial killer che ha ucciso alcuni travestiti del quartiere. Gabriele Russo con lo spettacolo affronta per la prima volta un’opera di Ruccello scegliendo la più simbolica. È quella che, nel 1980, impose il drammaturgo partenopeo all’attenzione di pubblico e di critica. In scena, un inedito Daniele Russo, affiancato da Sergio Del Prete in un allestimento che restituisce tutta la malinconia del testo, ma senza sacrificarne l’irresistibile umorismo.