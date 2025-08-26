Le città visibili, su il sipario. Al teatro degli Atti l’omaggio a Tondelli

Con la fine dell’estate a Rimini torna Le città visibili, il festival dedicato al teatro, giunto alla sua 13esima edizione. Dopo le anteprime delle scorse settimane, da venerdì fino al 14 settembre l’evento entra nel vivo. Tre prime nazionali, location diverse, compagnie da tutta Italia e un gran finale dedicato a Tondelli, nel giorno del suo 70esimo compleanno con la messa in scena di Altri libertini. "Il festival ora entra nel vivo – spiega la direttrice artistica Tamara Balducci –. Il filo conduttore di questa edizione delle Città visibili è l’attraversamento delle soglie, dal palcoscenico ai luoghi urbani, dalla veglia al sonno e dalla vita alla morte".

Il calendario si apre con due prime nazionali: Eight di Ella Hickson, in scena venerdì (alle 21) e sabato (alle 19 e 21.30) nell’ala nuova del Museo della città, Karaoke femminista il 3 settembre all’ex cinema Astoria (alle 21), in cui si metteranno in luce gli stereotipi di ogni genere attorno ad un microfono. Il giorno dopo alle 21, sempre all’Astoria, toccherà a Via dei matti 43, uno spettacolo itinerante che immergerà il pubblico in una riflessione post apocalittica. Con Veglia, il 5 settembre al Belvedere di San Leo alle 21, il tema centrale sarà quello delle storie personali, proprio come Metaforicamente Schiros (alle 21), sempre il 5 all’Astoria. Qui con un flusso di parole, di Beatrice Schiros farà un punto sulla sua esistenza. Saranno due gli appuntamenti con Nephesh (6 e 7 settembre alle 17.45), all’interno del cimitero monumentale di Rimini. Il 6 alle 21 all’Astoria andrà in scena invece Ridi, piangi, ti ecciti, il giorno dopo, nella stessa cornice, Vorrei una voce (ore 21), frutto del lavoro che Tindaro Granata ha svolto con le detenute del carcere di Messina. L’11 e il 12 (alle 19.30, 21 e 22.30) si alzerà il sipario su un’altra prima nazionale, quella di Non una voce, nel parcheggio di Largo Bertuzzi, in cui gli spettatori saranno i veri protagonisti.

Sempre l’11 alle 21 al teatro degli Atti toccherà a The Barnard loop e il giorno dopo sullo stesso palco La morte ovvero il pranzo della domenica. Penultimo appuntamento della rassegna con Pairadaeza il 13 e il 14 (alle 16 e 18.30) settembre all’Astoria ed infine al teatro degli Atti (14 settembre alle 21) il gran finale con Altri libertini di Pier Vittorio Tondelli, l’opera tradotta in teatro dal primo libro dello scrittore, messa in scena da Licia Lanera in una data significativa, quella in cui Tondelli avrebbe compiuto 70 anni. "Questo appuntamento è l’espressione di una comunità – dice l’assessore Lari –, che attraverso il teatro trova e scopre momenti di incontro e di dialogo". I biglietti sono disponibili sul sito internet del festival.

Federico Tommasini