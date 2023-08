Le città visibili tra spettacoli e concerti La storia delle balere in scena con ’Dènsing’

Sarà una maratona di eventi tra teatro, letteratura, musica. Apre a Rimini oggi la nuova edizione del festival Le città visibili. A inaugurare la kermesse all’ex cinema Astoria sarà stasera (21,30) il campione mondiale di poetry slam Lorenzo Maragoni con Stand-up poetry, spettacolo in versi che parla di amore, lavoro, arte e della poesia stessa. Domani sera si resta all’Astoria per Dènsing, commedia di Enrico Saccà per la regia di Gabriele Tesauri: in scena Beatrice Schiros, Andrea Avanzi, Damiano e Alessandro Scalabrini. Uno spettacolo brillante a passo di valzer, che racconta il mondo delle balere. La prima serata de Le città visibili dedicata alla musica sarà sabato: al Teatro degli Atti (21,30) si alterneranno in concerto due cantanti della scena indie italiana, Giorgieness ed Emma Nolde.