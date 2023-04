Le colombe di Uniamo impallinate dalla Villa

Il faccia a faccia in maggioranza aveva portato a una tregua tra Uniamo Riccione e il resto della coalizione. La pace ha retto il tempo di una Pasqua. L’altra sera in commissione la consigliera di Uniamo, Valentina villa, si è astenuta su una pratica importante, il rendiconto di bilancio del 2022, presentato dall’assessore Alessandro Nicolardi. Di fatto la Villa ha votato con la minoranza, anch’essa astenuta. Un comportamento che ha fatto andare su tutte le furie la sindaca Angelini, partita ieri alla volta di Vienna per un evento promozionale. "Questi atteggiamenti non sono coerenti con il percorso che Uniamo si era impegnata a fare", ribatte Riziero Santi, segretario del Pd. "A questo punto credo necessario che facciano chiarezza tra di loro". Se da una parte William Casadei aveva tentato di ricucire lo strappo fatto in marzo dalla consigliera comunale, dall’altro nella civica l’orientamento dei Villa non pare andare nella stessa direzione. Un tira e molla che sta facendo perdere la pazienza a chi all’interno della coalizione ha vestito l’abito della colomba alla vigilia della Pasqua, ma che ora diventare falco per chiudere definitivamente la partita.

Pd, Riccione 2030, Coraggiosa e Riccione col cuore avevano lasciato la porta aperta, come conferma lo stesso Santi. "Se c’è un percorso che va nella direzione di un chiarimento, e mi risulta che così fosse tanto che Uniamo figura nella coalizione, allora non sono possibili atteggiamenti come quello che è accaduto in commissione. Credo che le forze di maggioranza debbano sollecitare un chiarimento che prima di tutto deve avvenire in Uniamo". Santi rilancia la palla nel campo opposto, è la strategia di chi può rimanere in attesa senza fare alcuna mossa. I numeri della maggioranza in consiglio comunale sono risicati dopo l’addio di Vannucci e il chiamarsi fuori della Villa, ma in caso di emergenza c’è sempre il talismano Cecchetto da evocare. Così si può rimanere in attesa, lasciando Uniamo nella terra di mezzo.

Andrea Oliva