Le colombe e i falchi in maggioranza

In maggioranza si sono mosse le colombe per cercare di sanare la frattura che si è creata tra Uniamo Riccone e il resto della coalizione. Ma nonostante l’arrivo della Pasqua la pace non dovrebbe arrivare. Troppo ampia la distanza che ad oggi separa la consigliera Valentina Villa dalla sindaca Daniela Angelini, con il primo cittadino che l’ha ufficialmente sfiduciata mettendola alla porta. La consigliera non se n’è stata zitta ed anzi ha rincarato la dose piantando i piedi bene in terra in consiglio comunale, dal quale non vuole andarsene. Intanto il gruppo di Uniamo sta cercando una via d’uscita, ma non dalla maggioranza. Il tentativo di riavvicinamento è in atto, ma se questo dovesse passare per la richiesta di dimissioni di Valentina Villa, c’è uno zoccolo duro che non intende arrendersi e farà muro. Questa sera si riunirà la maggioranza e Uniamo è invitata. Sarà uno snodo centrale per capire l’evolversi della vicenda. Tuttavia, vista la decisione della consigliera di non mollare, si avvicina l’ipotesi di un sostegno esterno alla maggioranza. In questo modo nessuno ci rimetterebbe la faccia e il gruppo di Uniamo manterrebbe i contatti con la maggioranza evitando di finire all’opposizione dove un solo voto avrebbe ancor meno effetto sulle decisioni della giunta. Ieri sera il gruppo di Uniamo si è riunito per capire come procedere. Il fatto che ufficialmente la civica non sia uscita pubblicamente e non abbia né supportato il proprio consigliere, né rinnegato Valentina Villa, si inserisce nei tentativi di recuperare il recuperabile. Tra oggi e domani si saprà il punto di caduta trovato all’interno della lista cvica. Ma va tenuta in conto anche l’altra faccia della medaglia, ovvero i rimanenti partiti di coalizione. Non è detto che siano tutti a braccia aperte in attesa del ritorno del figliol prodigo. Se è vero che i numeri in consiglio sono sempre più risicati è anche vero che sul banco dell’opposizione continua a sedere Claudio Cecchetto che già in passato ha sostenuto alcune decisioni dell’amministrazione.

a.ol.