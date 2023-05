Le colonie marine di Rimini tra passato e futuro

Le colonie della Riviera tra passato e futuro. Dai luoghi del turismo di massa e simboli del ventennio fascista, alle prospettive legate alla riqualificazone in ambito turistico. Sarà questo il filo conduttore del ricco cartellone di appuntamenti intitolato Colonie marine: segnali dal futuro. Storia e prospettive di un patrimonio comune". Si inizia domani, alle 16.30 con l’inaugurazione (presso la biblioteca Gambalunga) della mostra storica Colonie per l’infanzia sulla Riviera romagnola. Pedagogia e architettura di regime, curata dagli Istituti per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea di Rimini, Forlì-Cesena e Ravenna. L’esposizione, che sarà accompagnata dalla proiezione di filmati dell’epoca dell’Istituto Luce, prende in esame i vari organismi coinvolti nella progettazione e nel funzionamento delle colonie marine in età fascista. Alle 17 nella sala della Cineteca, avrà luogo in parallelo un appuntamento speciale nell’ambito della rassegna dalla biblioteca ’Libri da queste parti’: lo storico riminese Stefano Pivato, ex assessore ed ex rettore dell’università di Urbino, in dialogo con Giuseppe Masetti e Jessica Valentini presenterà il suo libro Andare per colonie estive (pubblicato da Il Mulino). L’11 maggio, a partire dalle 18, nell’aula del consiglio comunale di Rimini, si terrà un forum dedicato al ruolo che le colonie possono rivestire un domani per la Riviera, quali volani per la riqualificazione urbana ed ambientale: presenti il sindaco Jamil Sadegholvaad e l’assessore regionale Barbara Lori.