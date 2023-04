Le compagne poco Vogue solo martello

Carlo Andrea Barnabè

Vogue e martello. Che poi non è altro che l’evoluzione del più classico comunista col Rolex. Come se uno che vota a sinistra fosse condannato all’eskimo a vita. Certo, per una Schlein che vanta l’armocromista, esistono plotoni di piddini affetti da daltonismo. Sono celebri gli abiti in poliestere color marrone palude sfoggiati da alcuni sindaci del vecchio Pci. Stile Occhetto al ritorno da una gita nella dacia di Gromyko. Schlein non è elitaria ma moderna, sostiene la direttrice di Vogue. Brutto colpo per certe compagne del Pd riminese, che sembrano uscite dai magazzini Gum di Mosca. Dovranno adeguarsi, e in fretta. Oltre al diavolo, anche la segretaria adesso veste Prada.