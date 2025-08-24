Le ‘Confessioni’ di Preziosi: "Avrei voluto essere Zampanò"

’Le Confessioni di Sant’Agostino’ narrate da Alessandro Preziosi, arricchite dalle musiche elettroniche di Paky De Maio e dalla traduzione e l’adattamento di Tommaso Mattei, chiuderanno gli appuntamenti del teatro Galli in occasione del Meeting di Rimini. L’attore napoletano porterà in scena un evento di grande intensità nella serata del 26 agosto alle 21.30.

Preziosi, come affronterà un testo così impegnativo? "Sant’Agostino era un accanito inseguitore della verità, non si accontentava di aderire a concetti religiosi e spirituali insegnati da altri, li smontava, cercava di scardinarli per poter arrivare al cuore e interrogarsi sulla loro veridicità e solo allora li faceva propri. Il trascendere le cose per andare oltre: un grande spunto di riflessione molto attuale".

Come ha scelto i brani da portare sul palco? "La predilezione per i brani proposti mostrano il travaglio interiore dell’uomo Agostino mentre li stava scrivendo. Abbiamo preferito quel momento lì: prima che del religioso un essere umano che si rivolge a Dio come se riuscisse a parlare con lui ma allo stesso tempo sembra interrogare più se stesso che altri, chiedendo però sempre il sostegno di Dio invocandolo".

L’uomo Preziosi che tipo è: quello che da anni sta facendo un percorso di studio e ricerca su testi classici, il cantante a Radiodue Social club, quello leggero di Belve o l’attore di Ozpetek? "L’uomo Preziosi è un uomo buono, una brava persona. Artisticamente mi reputo coraggioso, ho paura ma mi tuffo sapendo che non posso tornare indietro. Sono un uomo che ha un senso contraddittorio e incoerente del pudore e quindi dell’apparire, che s’imbarazza, un po’ coperto da una maschera artistica necessaria, che serve a proteggerlo".

Un attore in scena deve più togliere o più aggiungere? "Diciamo che l’attore è narcisista per natura ma per quanto mi riguarda l’attore in scena deve sparire, deve essere un filtro. Io mi tolgo di mezzo, il mio compito è quello di togliere e far arrivare lo spettatore l’umanità. La figura dell’attore è quella di un operatore culturale con un grande compito, quello di leggere, imparare, trasmettere. Mai aggiungendo".

Lei è un sognatore: come si rapporta con il mondo onirico di Fellini? "Quello che ho sognato la vita me lo ha concesso. Certo sono stato anche fortunato, ho fatto errori anche di valutazione ma posso dire che in 25 anni di carriera il sogno di portare a termine un progetto si è concretizzato. Parlando di Fellini io avrei voluto tanto essere Zampanò, l’Antony Queen in quel film capolavoro che è La Strada".

A Rimini ha girato ‘Il commissario De Luca’ e ha portato in scena una commedia musicale di successo come ’Datemi 3 caravelle’ su Cristoforo Colombo. Cosa ha scoperto di questa città? "A Rimini sono molto molto legato. Nel 2008 sono stato al Grand Hotel per girare l’ultimo episodio di quella serie di Carlo Lucarelli e ho respirato arte. Lo dico davvero: è un circolo non vizioso di umanità. Ha un respiro, non è una città scritta sulla sabbia, il suo essere un posto culturale rimane, ha un senso, un patrimonio intellettuale che deriva dalla sua storia, dai suoi monumenti, dal suo centro storico. Sono davvero entusiasta di tornarci per il Meeting".

