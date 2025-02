Le confessioni di Vecchiato. Settant’anni di basket e vita: "Rimini, la scelta di casa. Rbr? Può coronare il sogno"

Renzo Vecchiato ha assaporato il basket in ogni sua dimensione: dai campetti di Trieste fino alla serie A, i Mondiali, gli Europei, le Olimpiadi. E poi c’è la sua seconda vita sul parquet, quella di dirigente a Rimini e ora di procuratore sportivo. L’amore per Rimini, dove ha giocato, quello non è mai cambiato. Da qui Renzo non si è più mosso, e quest’anno, l’8 agosto, festeggerà il traguardo dei 70 anni con la stessa passione che lo accompagna da sempre.

Vecchiato, quando si è innamorato della pallacanestro? "Da piccolo vivevo a Trieste, giocavo a calcio in oratorio e non pensavo al basket. Poi un giorno un mio amico mi propose di andare a provare qualche tiro. Avevo 16 anni, ero alto poco meno di due metri, e quando entrai in quella palestra non mi volevano più lasciare andare".

Da lì com’è andata? "Sono rimasto un paio d’anni a Trieste, poi mi segnalarono a Milano e da quel momento iniziò il mio viaggio".

Chi furono i primi a credere in lei, nel suo talento? "Sandro Gamba, tra i miei primi allenatori: lui mi ha dato una bella ‘smussata’ e la fiducia di cui avevo bisogno a inizio carriera. E poi Valerio Bianchini, fu lui a farmi esordire in serie A".

Ha giocato in tanti club importanti e in Nazionale. Il momento più bello della sua carriera? "Ho girato tanto e sono stato in posti bellissimi: Roma, Firenze, Torino. Rimini e tanti altri. Ogni periodo lo ricordo con piacere, ad esempio lo scudetto vinto a Pesaro. E poi la Nazionale, con cui ho fatto Olimpiadi (argento a Mosca 1980), Mondiali ed Europei. Nel 1983 vincemmo gli Europei per la prima volta, in casa della Francia: emozione unica".

Ha giocato a Rimini e ha deciso di fermarsi a vivere qui. Cosa la lega tanto a questa città? "Giocavo a Milano, anni mitici. Poi la società mi dovette vendere per problemi economici. Mi mandarono a Rimini, era il 1980: da quel giorno non mi sono più mosso".

Segue le partite di Rbr? "Certo! Vado spesso al Flaminio. La società è stata bravissima a ritrovare la voglia in una città che non parlava più di basket da troppi anni. La gente mi ferma per strada, chiede come vedo la squadra e se stavolta ce la faremo a tornare in A1. Le rivali sono tante, ma fondamentale è mantenere l’entusiasmo".

Come ha vissuto il ritiro dal basket giocato? "Fu un vero trauma e non mi vergogno a dirlo... Ti ritrovi da un giorno all’altro a non fare cose che il giorno prima erano naturali. Per fortuna, dopo il ritiro, mi sono occupato del settore femminile della squadra di Rimini, poi sono stato team manager e amministratore delegato della società. Ora faccio il procuratore, la malattia del basket continua: non posso stare senza".

Che cosa consiglia, ai ragazzi che sognano di diventare giocatori professionisti? "Di non partire con quest’idea. Occorre divertirsi e dare il meglio per inseguire il sogno".

Tornando indietro, cosa non rifarebbe nella sua carriera? "Mi reputo molto fortunato, mi sono divertito e ho avuto tante soddisfazioni. C’è stato un momento in cui sarei potuto andare a giocare in un college americano, poi decisi di restare in serie A. Chissà come sarebbe andata a finire".