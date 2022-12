Le creazioni di IncantesimoStudio conquistano la fiera di Dublino

L’artista Katia Binotti e le "sue" creature di ’IncantesimoStudio’ voleranno in Irlanda, alla prossima fiera di Showcase 2023, che si svolgerà a Dublino dal 22 al 24 gennaio prossimo. Un’occasione di grande promozione per tutta l’Italia e specie per la riviera di Rimini nella zona di Cattolica e San Giovanni, dove l’artista esercita la propria attività in alcuni negozi e botteghe artigianali. Ogni giorno nella sua "Casa dell’Arte", bottega artigiana nel centro di San Giovanni in Marignano, l’artista trasforma la creta in simpatiche figure magiche, mettendosi a disposizione di giovani artisti in erba e di persone d’ogni età che giornalmente frequentano la bottega. Ma la creatività di Katia Binotti è molto conosciuta anche per il suo negozio al porto di Cattolica tra creature magiche e splendide pagine di fantasia.

"La selezione per partecipare alla fiera di Dublino è estremamente rigorosa – spiega Katia Binotti – e richiede di presentare alla commissione giudicante una bozza definitiva del proprio stand con una relazione delle proprie competenze. Alla fine ce l’abbiamo fatta ed abbiamo ottenuto l’invito: siamo una delle poche realtà al di fuori dell’Irlanda, insieme ad alcuni britannici, ad essere stati ammessi".

lu.pi.