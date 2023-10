"Le democrazie occidentali alle prese con la crisi di leadership" Antonio Funiciello, ex capo dello staff a palazzo Chigi, presenta il suo libro "Leader per forza" e discute della crisi di leadership nelle democrazie occidentali, confrontandola con le autocrazie. Intervistato da Valerio Baroncini, affronta temi come il conflitto in Medio Oriente, l'Ucraina, l'Europa e l'Italia.