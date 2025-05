Le disco si accendono. Bora Uzer e Blackchild alla Villa delle Rose

La Villa delle Rose scalda i motori per un’altra stagione all’insegna del divertimento e soprattutto della buona musica. Il locale sulle colline di Misano inaugura l’estate con due appuntamenti, quello del 9 e del 10 maggio. Una doppietta di serate che inizierà con ’Pulse’, l’evento che porterà ad esibirsi Bora Uzer, resident al Pacha di Ibiza, Ayamoon, Danny Lozito, Mappa e Tanja Monies. Il giorno dopo, sabato 10, al via ’ Vita’ con Blackchild e DJ Protein. Una vera e propria anticipazione del calendario estivo che alternerà i venerdì tra le serate targate Ama, Clorophilla e Pulse, mentre il sabato sarà il momento di Vita, così come la domenica vedrà protagonista Vidaloca. Un’estate che porta con sé tante novità, una su tutte la nuova area backstage vip dietro la consolle, ma anche all’impianto audio e video.