Le donne che hanno fatto Riccione Volti e storie di dieci protagoniste

La Commissione Pari opportunità di Riccione apre le porte a tre uomini: Fabio Torsani, Francesco Padovano e Davide Corbelli. I nomi sono stati ufficializzati durante la festa organizzata dal Comune con Famija Arciunesa. La presidente Eleonora Ruggeri (Cinque Stelle) ha lanciato un invito alla minoranza a "comunicare i nominativi dei loro rappresentanti" dopo el recenti polemiche". La commissione, che per ogni gruppo annovera un rappresentante e un supplente, è ora formata da Chiara Biagini e Silvia Solfrini per il Pd, Fabio Torsani e Monica Angelini per Riccione 2030, Francesco Padovano e Deborah Ciuffoli per Riccione con il cuore, Alice Fabbri e Giada Buldrini per Coraggiosa, Emanuela Cenni e Davide Corbelli per Uniamo Riccione, Selene Cuccurullo e Stefania Sinicropi per Cecchetto. La serata, presentata da Francesco Cesarini con l’interevnto di Giuseppe Lo Magro, ha visto sfilare dieci imprenditrici da Anna Maria Assirelli Ricci dell’Atlantic alla bagnina Maria Teresa Angelini, da Laura La Rota del bar Leneredi a Milena Neri dell’ex Brasserie, fino a Cinzia Battarra chef dell’Indaco, Donatella Gelestreti del Natural Durante, Adelaide Mantellato della Boutique omanima. Con loro Carla Santorini, parrucchiera, Licia Vichi della libreria Bianca e Volta. Superospite Ines Ronci, 108 anni, la più longeva della provincia.

Nives Concolino