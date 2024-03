Le donne che hanno speso la vita per aiutare gli altri

Per le celebrazioni della Giornata internazionale della donna, Riccione propone un ventaglio di eventi che vanno dalla premiazione di donne che si sono prodigate per il prossimo allo spettacolo teatrale su Santa Scorese, primo femminicidio riconosciuto come tale per mano di stalker. Previsti anche bollini arancioni e margherite sui libri della Biblioteca comunale che trattano la violenza di genere (l’8 alle 16,45), e una Women in bike. Primo appuntamento appunto l’8 marzo alle 21, giorno in cui la commissione Pari opportunità al Palazzo del Turismo proporrà la kermesse ‘Le donne che hanno fatto Riccione’. Sei le riccionesi da premiare per l’impegno profuso in ambito sociale, per senso civico e altruistico. La candidatura è stata realizzata dalla stessa commissione col contributo delle associazioni di volontariato. Domenica 10, alle 17,30 nella nuova Sala Africa (ingresso gratuito), spettacolo dell’attore e regista Alfredo Traversa ‘Santa che voleva solo vivere’, l’incredibile caso di Santa Scorese, organizzato dall’associazione ‘Amici di Santa’ e dal ‘Punto Giovane’ di Riccione col patrocinio delle Pari Opportunità. In sala sarà presente la sorella della vittima Rosa Maria, che s’intratterrà col pubblico. Su Santa, giovane universitaria, figlia di un sovrintendente della polizia di Stato, uccisa dal suo persecutore il 16 marzo del 1991, è in corso il processo di beatificazione. Sabato 23 Woman on bike gara ciclo amatoriale in occasione della Gran Fondo Città di Riccione.