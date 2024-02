Le donne di Ravensbrück raccontate al centro sociale

Martedì, alle 21, al Centro Sociale di Fiorentino, all’interno del programma sulla Giornata della Memoria, andrà in scena Ravensbrück: vedremo l’erba verde, uno spettacolo di Teatro Officina Zimmermann e Alma Entertainment con Katia Castiglioni, Martina Pari, Isabella Pelliccioni, Sergio Sansone e Ute Zimmermann. Uno spettacolo che racconta la vita nel campo di concentramento di Ravensbruck, l’unico campo per sole donne (dimenticato dalla storia) dove venivano sistematicamente rinchiuse e torturate donne senza fissa dimora, definite asociali, malate di mente, disabili, testimoni di Geova, oppositrici politiche, attiviste della resistenza, comuniste, zingare, lesbiche, vagabonde, prostitute, mendicanti, ladre, ebree. Donne considerate di razza inferiore e reiette che andavano corrette, punite ed estirpate dalla società, per evitare che contagiassero la razza ariana. La narrazione di Ravensbrück nasce da un laboratorio tenutosi al centro sociale di Fiorentino e si documenta con una ricerca tramite le testimonianze raccolte ne ‘Il cielo sopra l’Inferno’, ‘Ravensbrück, il lager delle donne’, ‘Il ponte dei

Corvi’ e i ricordi di Ute Zimmermann.