Le donne di Sylvia Plath in scena a Santarcangelo

Il teatro Lavatoio di Santarcangelo è pronto ad accogliere questa sera (19,30) il pubblico per la prova aperta del gruppo Tilia Auser, che sta lavorando al nuovo spettacolo Tre voci. Sul palco si potrà ammirare una prima rappresentazione, dopo la residenza creativa del progetto di cui fanno parte Sara Bertolucci e Riccardo F. Scuccimarra. Ispirato all’opera di Sylvia Plath, Tre voci racconta tre donne e i loro soliloqui dentro lo stesso reparto maternità in cui sono ricoverate: la prima per dare alla luce un bambino, la seconda arrivata lì per un aborto spontaneo, la terza per liberarsi della gravidanza indesiderata. Le tre donne non si incontrano mai: soltanto gettano parola poetica tra i corridoi dell’ospedale, interrogando il corpo fecondato che si piega, si ferisce, si lascia abitare. Dopo la prova aperta seguirà un incontro degli artisti curato da Francesca Giuliani. Per maggiori informazioni sulla serata telefonare al numero 331.9191041.