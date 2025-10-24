Le donne e il lavoro. Madri sole sempre più a rischio povertà: "Sono le più vulnerabili"

Madri sole col rischio di ritrovarsi povere. I dati del Rapporto Istat 2025 sulle condizioni economiche delle famiglie in Emilia-Romagna restituiscono un quadro che a prima vista potrebbe essere rasserenante, se confrontato con buona parte del resto del Paese. Ma ci sono aspetti "che meritano attenzione" avverte la vicesindaca Chiara Bellini. "Sono 139mila le famiglie che vivono in povertà relativa in regione – premette la vicesindaca -, pari al 6,8% del totale regionale e, tra queste, il 20% delle famiglie monogenitoriali con madre sola è più esposto al rischio di povertà assoluta: una probabilità sensibilmente più alta rispetto ad altri modelli familiari. Un dato che ci ricorda quanto la condizione femminile, quando non sostenuta da reti e opportunità, possa tradursi in una vulnerabilità strutturale".

L’attenzione si posa sulla fragilità che troppo spesso ha il volto delle donne, "anche in una regione come la nostra, dove il tasso di occupazione femminile è comunque tra i più alti d’Italia". Nonostante un contesto tutto sommato favorevole, le madri sole e le donne escluse dal mercato del lavoro restano tra le più vulnerabili. "Dove le donne non lavorano, la povertà si radica. L’Emilia-Romagna rimane infatti tra quelle più avanzate sul fronte dell’occupazione femminile, con un tasso che supera il 68%, ben al di sopra della media nazionale, che si attesta al 57,4%. Anche tra le madri con figli piccoli, la partecipazione al lavoro resta alta, con un tasso superiore al 74% rispetto al 64,9% nazionale: segno di una resilienza che è anche frutto di investimenti mirati da parte delle Istituzioni regionali e locali che vanno sostenuti e rafforzati".

Tradotto, nel resto del paese la condizione femminile resta più complessa. Guardando ai numeri, in Italia 1,3 milioni di donne inattive sarebbero pronte per trovare una occupazione, ma vi sono condizioni che le portano a non cercare attivamente un impiego. Il tasso di inattività femminile è tornato al 33,2%, tra i più alti in Europa. Le motivazioni dell’inattività sono diverse tra uomini e donne. Negli uomini l’inattività è legata nella maggior parte dei casi a motivi di studio. Dunque o si studia o si lavora. Per le donne, invece, a determinare un peso considerevole sulla scelta di non lavorare restano i carichi famigliari. Le madri con figli sotto i 6 anni lavorano in media 8 ore settimanali in meno rispetto alle donne senza figli, e il 38% ha ridotto o interrotto l’attività lavorativa dopo la nascita del primo figlio.

"L’occupazione femminile – conclude Bellini – non è un tema accessorio, da convegno: nella nostra regione, nella nostra comunità locale, è una priorità politica e sociale. Come amministrazione, lavoriamo quotidianamente per inserire la parità di genere al centro delle politiche pubbliche, riconoscendola anche come strumento fondamentale di prevenzione della violenza di genere. Non a caso il mese di novembre, ormai alle porte, sarà interamente dedicato all’impegno per l’eliminazione della violenza sulle donne: non solo per riflettere, ma per agire".

Andrea Oliva