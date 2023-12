"Le donne sono superiori e ve lo dimostrerò..."

Le donne sono superiori agli uomini? Giobbe Covatta ne è convinto e ci ha fatto uno spettacolo, Scoop (Donna sapiens), scritto a quattro mani con la moglie Paola Catella. L’attore partenopeo sarà in scena stasera al teatro Astra di Misano (sipario alle 21) per la rassegna Astra Ridens.

"Scoop (Donna sapiens)" è solo uno spettacolo o lei davvero ritiene che la donna sia superiore all’uomo?

"Diciamo che la donna ha caratteristiche specifiche, più adatte a una convivenza civile. È la mia opinione e come tale la rivendico. Non ho fatto studi scientifici, ma trattandosi di un’opinione non ha bisogno di essere sostenuta dalla scienza... Non che il genere femminile sia meglio di quello maschile, ma è sicuramente più accogliente".

In che senso?

"La mia è un’intuizione e deriva dal fatto che ho studiato archeologia e già nel paleolitico esisteva il matriarcato, che fondava la sua economia sul dono. Il surplus veniva regalato ad altri tribù creando una rete di solidarietà. Il patriarcato è arrivato quando si è formata l’economia di mercato".

La parità tra i sessi resta un miraggio.

" No, credo che sia raggiungibile esattamente come è stata raggiunta la disparità di sessi. I maschi hanno costruito, inventato, elaborato un mondo a misura loro. Hanno fatto credere con sotterfugi che quello fosse il mondo giusto. Tutto ciò che è stato fatto da leggi, saghe, religioni è stato declinato al maschile. Così in certi ruoli, i maschi hanno iniziato a prendere il sopravvento. E se uno ha un ruolo e deve legiferare, lo fa per i suoi simili".

Ma l’Italia ora ha per la prima una donna premier...

"Non è che ora siamo entrati nel matriarcato, sia chiaro. Non so se sia un passo avanti o indietro, ma se al posto di Giorgia Meloni ci fosse stato Ignazio La Russa, due persone che abbracciano la stessa ideologia, sarei stato più preoccupato".

L’impegno civico è più un dovere o una passione?

"Un dovere. Dopodiché, dall’interno delle mie esperienze tento di selezionare gli argomenti che mi stanno più a cuore. Le cose su cui lavoro mi sono talmente vicine che diventano una passione. L’Africa nasce come passione, poi una volta che cominci a capire certi meccanismi perversi diventa poi un dovere renderli noti e cercare di cambiarli. Lo stesso discorso vale per l’ambiente".

Attore comico, commediografo, scrittore e attivista: cos’è più difficile fare ora?

"Forse l’attore comico. Rispetto a quando ho iniziato ora incombe il politically correct. Non l’ho mai applicato, anzi, lo contesto: il mio mestiere è essere corretto nel pensiero. Se poi nella forma sbrago chi se ne frega..."

Se non avesse incontrato Maurizio Costanzo, la sua carriera sarebbe stata diversa?

"E chi lo sa! Me lo chiedo quotidianamente...".

Rosalba Corti