Le due fiaccolate non fanno pace "Ci difendiamo". "Mai più armi"

Un aut aut: questo o quello. Due fiaccolate per due tipi di pace differenti. Domani scende in piazza Rete Pace, oggi alle 18 la fiaccolata di People for Ukraine. "Gli invasori lascino il nostro paese", dice il presidente di People for Ukraine, Dmytro Shchukin che, insieme ai Radicali, è tra gli organizzatori della fiaccolata. Presente anche l’assessore Francesco Bragagni: "A un anno dall’inizio della guerra parteciperemo a entrambe le manifestazioni, perché entrambe chiedono la pace e la conclusione del conflitto". Bragagni non nasconde l’imbarazzo: "Per la manifestazione di stasera gli organizzatori non hanno chiesto il patrocinio al Comune. Non nego che ci siano delle differenze di impostazione politica fra le due fiaccolate. Da parte nostra - continua Bragagni - oggi e domani illumineremo la rocca con i colori della pace". Ma la discussione rimane accesa: "La manifestazione di domani non ha nulla a che vedere con la nostra", spiega Dmytro Shchukin ammettendo che "Rete Pace non vuole mandare armamenti e preferirebbe che l’Ucraina si arrendesse pur di non fare la guerra".

Isabella Pavolucci, segretaria Cgil Rimini e portavoce di Rete Pace, dal canto suo spiega che "ci sono 19 associazioni che aderiranno domani alla fiaccolata per dire ‘via la guerra dalla storia’. Per noi la guerra non è la soluzione, il fuoco deve cessare affinché riprendano i negoziati e il conflitto finisca evitando l’escalation". Pavolucci della fiaccolata di oggi non ne vuole sapere: "Non rilascio commenti sull’altra manifestazione". Sulla fiaccolata commenta anche Francesca Ciarallo, referente di Operazione Colomba per la associazione Papa Giovanni XXIII. "Domani si manifesta in altre 50 città e circa 25 in Europa". Per che tipo di pace marciate? "Si manifesta per la pace e la pace è una sola. Noi vogliamo vivere con e per le vittime della guerra aiutandole nelle loro necessità. Noi siamo contrari alle armi, la pace va costruita attraverso un lungo percorso. E sul perché non si sia deciso di manifestare insieme, la Ciarallo non ha dubbi: "questo coordinamento ha fatto un suo percorso".

A.g.c