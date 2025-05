Le due scuole saranno demolite

Demolizione e ricostruzione in altro sito (area ex Maf) delle scuole Pascoli e Carducci: il Comune (settore Gestione del territorio) ha affidato le "opere di completamento". Grazie al finanziamento (corposo) dei fondi Pnrr, l’amministrazione può procedere alla realizzazione ex novo di un edificio scolastico, dopo decenni (5.026.817 euro totali). I lavori di completamento sono stati affidati ad Acmar Ravenna (Associazione cooperativa muratori & affini), per l’importo di 146.568 euro. Le demolizioni sono condizioni ineludibili imposte dal ministero per l’erogazione dei fondi.