Le elezioni della Provincia. Piccioni sarà il vicepresidente. Mauro il più votato del centrodestra

Sarà, con ogni probabilità, Fabrizio Piccioni il nuovo vicepresidente della Provincia. Il sindaco di Misano è stato quello con il più alto voto ponderato, tra i 12 consiglieri della Provincia eletti domenica. Piccioni, che guidava la lista ‘Civica e democratica’ del centrosinistra, ha ottenuto 26 preferenze e e il più alto voto ponderato. Il peso del voto di ogni elettore (erano chiamati alle urne solo sindaci e consiglieri) varia infatti a seconda del comune di appartenenza. Più grande è il comune e più vale il voto. Piccioni ha preso 13 voti di Riccione e altrettanti di elettori di Misano e altri comuni della stessa fascia. Secondo posto per Ottavia Borghesi, consigliera comunale di Novafeltria, terzo per Franca Foronchi, sindaca di Cattolica. Gli altri 4 posti sono andati a consiglieri comunali di Rimini: 3 del Pd, Giuliano Zamagni, Manuela Guaitoli e Barbara di Natale, e Daniela De Leonardis della lista Jamil. Il centrosinistra ha mancato di un soffio l’elezione dell’ottavo consigliere. Bastava un voto di uno dei comuni di terza fascia (Bellaria, Cattolica, Coriano, Misano, Santarcangelo e Verucchio). L’ottavo consigliere non è scattato anche per ‘colpa’ di Santarcangelo, che non ha sostituito prima delle elezioni provinciali Pamela Fussi, la consigliera comunale (nonché ex vicesindaca) che si è dimessa dopo essere stata assunta dal Comune. Bastava quel voto per ottenere 8 consiglieri anziché 7.

Per la lista di centrodestra ‘Buon governo in Provincia’ il più votato è stato Flavio Mauro, consigliere di Fd’I di Cattolica. "Sono il più giovane degli eletti. È l’ennesima dimostrazione di come la valorizzazione dei giovani sia una priorità di Fratelli d’Italia". Con Mauro entrano in consiglio il sindaco di San Leo Leonardo Bindi, che era capolista, Stefano Campisi (consigliere a Bellaria di Fd’I), Veronica Pontis (Misano, Lega) e Stefano Brunori (Rimini, della lista Lisi). La Lega esulta per Bindi e Pontis, ma per il deputato Jacopo Morrone "bisogna tornare all’elezione diretta di presidente e consiglieri della Provincia. La legge Delrio che ha trasformato le Province in enti di secondo livello è un fallimento". Dei 12 consiglieri, sono 6 quelli che facevano parte del vecchio consiglio: Piccioni, De Leonardis, Di Natale, Zamagni e Mauro. A breve il sindaco di Rimini e presidente della Provincia Jamil Sadegholvaad distribuirà le deleghe. Piccioni è destinato a diventare il nuovo vicepresidente.

Manuel Spadazzi