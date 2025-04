Le emozioni che abbiamo vissuto:. Veltroni porta la storia a teatro

Riccione continua il suo percorso culturale dedicato alla memoria civile con Walter Veltroni. Da sempre attento al racconto della storia collettiva, in vista del 25 aprile, mercoledì 23 alle 21 è atteso al Palazzo del Turismo, in piazzale Ceccarini, con il suo spettacolo Le emozioni che abbiamo vissuto, proposto dal Comune in collaborazione con Riccione Teatro. Gli ultimi decenni del secolo scorso, filtrati attraverso il fattore emotivo e umano, faranno riflettere e interrogare la città sui valori della libertà, resistenza e memoria, tenendo sempre presente il passato per capire meglio il presente.

Lo spettacolo condurrà il pubblico in un viaggio che va dalla caduta del muro di Berlino alle grandi conquiste civili, dalla memoria della Resistenza ai momenti più salienti della politica e della cultura italiana, attraverso la narrazione di Veltroni, abile nell’intrecciare la testimonianza personale con la memoria collettiva, proponendo la cronaca degli eventi e il loro impatto emotivo e sociale.

Questa performance è un ulteriore tassello che il Comune inserisce nel suo mosaico culturale, portato avanti negli ultimi anni tra tradizione, innovazione, riflessione storica e sguardo verso il futuro attraverso altri ospiti. L’ingresso è a pagamento (posto unico 20 euro), i biglietti sono disponibili su Liveticket.it, nei punti vendita Liveticket e alla biglietteria del Palazzo del Turismo il martedì e il giovedì dalle 14 alle 18.

Nives Concolino