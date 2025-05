"Mi aspetto un’atmosfera elettrica, cuore che batte forte, e adrenalina pura", dice con entusiasmo Federico Mulazzani, tra i primi a mettersi in fila per i biglietti. "Il derby con Forlì è il momento più intenso della stagione. Non è solo sport: è storia, orgoglio, passione". Per lui, questa partita sarà durissima: "Loro sono una squadra tosta, ma noi abbiamo il fattore campo e un pubblico che vale oro". Si aspetta una gara fisica, nervosa, intensa: "Le emozioni saranno forti, ma dovremo restare lucidi. Il tifo farà la sua parte, ma sul parquet serviranno sangue freddo e concentrazione. Saremo lì, in piedi per tutto il match. Perché il derby non si guarda: si vive".