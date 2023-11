Le ex carceri diventano spazio culturale

Nuova vita per le ex carceri di Santarcangelo, che diventeranno uno spazio dedicato alla cultura e ai giovani. E poi milioni per lo sport e per nuove piste ciclabili. Ammonta a oltre 6milioni e 300mila euro il nuovo piano dei lavori pubblici a Santarcangelo, approvato dalla giunta nei giorni scorsi. È l’ultimo firmato dall’amministrazione guidata da Alice Parma. Tra gli interventi previsti tra il 2024 e il 2026, spicca il restauro delle ex carceri. Lo storico edificio di epoca malatestiana, che fino al secolo scorso ospitava le prigioni, verrà finalmente messo in sicurezza e riqualificato. Un intervento per il quale sono stati messi a bilancio, rispettivamente 200mila euro per il 2024 e un milione per il 2025.

Il prossimo anno sarà anche – salvo imprevisti – quello dell’inizio dei lavori del nuovo palasport di via della Resistenza, finanziato in buona parte da fondi del Pnrr. Il progetto è stato ridimensionato rispetto a quello iniziato, a causa dell’aumento dei costi delle materie prime. La struttura, dotata di un campo regolamentare per la pallavolo, una tribuna da 100 posti, spogliatoi e magazzino, costerà 4,2 milioni, di cui quasi 3,9 finanziati dal Pnrr. Al nuovo palasport, già previsto, si aggiungono con il piano triennale dei lavori pubblici il rifacimento dell’antistadio del ‘Mazzola’ e la realizzazione di nuovi spogliatoi al centro sportivo di Sant’Ermete. Per il nuovo antistadio servono 1,2 milioni: i lavori si faranno solo se il Comune di Santarcangelo otterrà i finanziamenti da Roma, richiesti candidando il progetto al bando del fondo nazionale sport e periferie. L’amministrazione è pronta a realizzare l’intervento se riceverà almeno 600mila euro di contributo.

Tra gli interventi più corposi del piano triennale dei lavori pubblici c’è poi la messa in sicurezza di via Casale Sant’Ermete con la realizzazione di un nuovo percorso ciclopedonale protetto. Oltre 2milioni il costo dell’intervento – programmato anche questo nel 2024 – che interesserà un tratto di circa 1,5 km, collegando via Trasversale Marecchia con la Marecchiese. Per quanto riguarda le scuole, previsti tra il 2025 e il 2026 i lavori di ristrutturazione e adeguamento sismico della scuola materna ‘Margherita’ per un importo totale di 1,7 milioni. Nel piano dei lavori c’è anche il tombinamento del canale Brancona, che costerà 300mila euro. "Con questo nuovo piano triennale dei lavori pubblici – sottolinea la vicesindaca Pamela Fussi – prosegue l’impegno dell’amministrazione su mobilità sostenibile, scuola, sport e cultura".