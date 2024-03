"Le famiglie tornano a vivere in Valconca"

La Valconca si ritrova unita a Morciano per celebrare l’edizione 2024 dell’Antica Fiera di San Gregorio, in programma da ieri e fino a domenica 17 marzo. Ieri mattina la cerimonia di inaugurazione alla presenza della presidente dell’Assemblea dell’Emilia-Romagna, Emma Petitti, del sindaco di Morciano di Romagna, Giorgio Ciotti, del senatore Marco Croatti, dei sindaci del territorio, i rappresentanti delle istituzioni, le autorità civili, militari e religiose. Dopo il taglio del nastro e la visita all’esposizione campionaria dei prodotti dell’artigianato, dell’industria, dell’agroalimentare, del commercio e dei servizi, sul palco dell’Auditorium della Fiera è andata in scena l’esibizione del Coro Città di Morciano, diretto dal maestro Oreste Pecci.

"Quella di San Gregorio – ha detto il sindaco di Morciano e presidente dell’Unione Valconca, Giorgio Ciotti – è una fiera millenaria che affonda le radici nelle antiche tradizioni contadine e commerciali di questa terra, da sempre considerato luogo di incontri e di scambi, economici e sociali. I numeri ci dicono che la Valconca sta cambiando e che in questi anni è tornata ad essere un attrattore per famiglie e imprese, che scelgono di vivere qui per la qualità e la proposta di servizi che è possibile trovare. Come sindaci dell’Unione Valconca, abbiamo deciso di assecondare e sostenere questo cambiamento: grazie alle risorse dello Stato, del Pnrr e grazie ai contributi della Regione stiamo mettendo in campo investimenti importanti che vanno nella direzione di implementare, ampliare e potenziare i servizi a disposizione delle nostre comunità. Penso all’ampliamento del nostro asilo nido, che si aprirà anche ai Comuni del circondario, alla riqualificazione energetica della scuola dell’infanzia, alla realizzazione del nuovo edificio adibito a mensa della scuola primaria, l’ammodernamento delle case popolari, l’ampliamento della Casa Salute". Sul palco dell’Auditorium della Fiera si è quindi svolta successivamente la consegna dei premi alle Eccellenze Morcianesi: la dottoressa Vanessa Agostini e Vera Biondi, titolare di Ottica Biondi.