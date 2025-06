Le farfalle di Tonino Guerra volano sull’estate di Santarcangelo

Le farfalle di Tonino Guerra volano sull’estate santarcangiolese. Sono ispirate a una delle più celebri poesie dell’artista ("Contento, proprio contento/ sono stato molte volte nella vita/ ma più di tutte quando/ mi hanno liberato in Germania/ che mi sono messo a guardare una farfalla/ senza la voglia di mangiarla") le nuove luminarie del centro storico. Due farfalle giganti, coloratissime, in omaggio a questa e ad altre opere e disegni di Tonino, che ‘Città viva’ ha installato in centro, aggiungendole alle altre luminarie presenti. Le opere (realizzate da Elettrostar con il contributo di Banca Malatestiana) sono state concepite sulla base del disegno fornito dal museo centro studi Tonino Guerra. "È il nostro modo – spiega il compositore Andrea Guerra, figlio dell’artista – di partecipare simbolicamente alle iniziative di ‘Città viva’".

Iniziative che, dopo l’edizione primaverile di ‘DiscoBorgo’, ora entrano nel vivo con tanti eventi estivi. Il primo si terrà venerdì e sabato, con la prima shopping night dell’estate. I negozi resteranno aperti fino a tarda sera, ci saranno musica, artisti di strada, mercatini e il debutto di ‘Balla’. Per due serate le scuole di ballo del territorio si esibiranno a turno animando il centro storico tra liscio, folk, country, capoeira, danza del ventre e altri balli. A chi farà acquisti, in regalo un ticket per una visita guidata alle grotte. Sarà solo l’inizio degli eventi di quest’estate: confermatissimi, tra gli altri, SantaPiada (la festa della piada) a fine giugno, e Calici Santarcangelo e SantarcanGelato ad agosto.