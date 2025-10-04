Le fasi del corteo

di Lorenzo MuccioliÈ ovunque. Sugli striscioni. Sui cartelli. Disegnata con il pennarello sulle guance delle manifestanti. Sulle spalle di un ragazzo che la indossa come un mantello. La bandiera palestinese drappeggia le strade e il prato attorno all’Arco d’Augusto. Rosso, nero, bianco e verde: i colori di una marea rumorosa che dilaga ed esonda in tutto il centro storico, paralizzando il traffico da via Bastioni Orientali fino alla Statale, tra clacson strombazzanti e automobilisti imbufaliti costretti al dietrofront. È una Rimini arrabbiata, ma pacifica, quella che ieri ha incrociato le braccia aderendo allo sciopero generale promosso da Cgil e Adl Cobas a sostegno degli attivisti della Global Sumud Flotilla. Una Rimini, per certi versi, diversa. Fatta soprattutto di giovani, anzi, giovanissimi. Studentesse e studenti delle superiori e dell’università. Fianco a fianco con i loro professori. "Buongiorno prof, anche lei qui?" Così ci si saluta e ci si abbraccia, nella nebbia rossa dei fumogeni, nella calca che monta e ribolle. Sullo sfondo, onnipresente, il blu e il nero delle divise delle forze dell’ordine, i lampeggianti delle pattuglie. I megafoni, a ritmo con i tamburi, scandiscono slogan già diventati un tormentone. "Free, free Palestine!" Alle 9.30 il colpo d’occhio sotto l’Arco è impressionante. Qualcuno parla di 3.500 persone, altri azzardano 5mila, forse più. A fine giornata i sindacati parleranno di "10mila presenze". La verità è che i numeri crescono minuto dopo minuto. Quando il corteo parte, poco dopo le 10, la massa umana è un serpentone colorato – con in testa il blindato della polizia – che inghiotte via Roma. Un’enorme bandiera palestinese viene calata sul ponte della ciclabile al parco Cervi, come un sipario che si apre sulla città.Al microfono si alternano gli interventi, incluso quello della segretaria generale della Cgil di Rimini, Francesca Lilla Parco. "L’aggressione contro le navi civili è un colpo all’ordine costituzionale ecco perché noi oggi siamo qui" dice.Poi la marcia riparte. Da via Roma verso la stazione, che per l’occasione diventa un fortino: piazzale Cesare Battisti cinturato dalle forze dell’ordine e dalle pettorine rosse della Cgil che tengono alla larga i manifestanti, polizia e carabinieri a presidiare ogni ingresso e controllare i viaggiatori. L’ordine è categorico: di qui non si passa. Stavolta, infatti, non si ripeterà il copione di giovedì sera, quando un primo corteo aveva invaso lo scalo ferroviario bloccando per alcuni minuti i binari. La tensione è nell’aria, ma non ci sono blitz né colpi di testa: il serpentone, dopo aver lambito appena la stazione, passa oltre senza incidenti. Davanti alla chiesa di San Nicolò ecco però un nuovo stop: sull’asfalto compaiono degli slogan impressi con la vernice. Frasi contro il Governo, che si mescolano a quelle che campeggiano sugli striscioni. Intorno, bandiere arcobaleno che sventolano, lenzuolate e cartelli improvvisati contro "l’economia di guerra e il genocidio". Il corteo poi dilaga ancora, spostandosi fino al ponte di Tiberio e a piazza Cavour, lungo corso d’Augusto, con cori che si mischiano ai tamburi. La città è bloccata: traffico paralizzato, auto ferme, clacson isterici. Rimini mostra le sue mille facce: nella marea che avanza non solo militanti di lungo corso o sindacalisti, ma un mix variegato che tiene insieme studenti con lo zaino in spalla, mamme con i bambini, operai e lavoratori, anziani con il passo lento ma deciso, insieme ad amministratori e politici, tra cui il deputato dem Andrea Gnassi e le consigliere regionali Emma Petitti e Alice Parma.