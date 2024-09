Le fatine all’ombra di castel Sismondo

Le Winx festeggiano un compleanno in grande stile, all’ombra di castel Sismondo. Le fatine più amate dal pubblico del piccolo schermo ieri hanno spento venti candeline. Due decenni partiti dalla matita di Iginio Straffi e proseguiti tra avventure, amori ed amicizie indissolubili. La grande festa è andata in scena ieri pomeriggio in piazza Malatesta, dalle 17.30 fino a mezzanotte, tra sfilate, spettacoli, musica, proiezioni e buon cibo. Un set cinematografico a cielo aperto, governato dai tantissimi colori dei costumi dei fan che si sono presentati in piazza per il primo raduno mondiale del Winx cosplay club. Bambini e adulti di tutte le età hanno potuto assaporare un pomeriggio nel mondo fantastico di Alfea, presentato da Laura Carusino, uno dei volti Rai più amati dai giovani e voce di Tecna nel musical Winx on Ice. All’arena Francesca da Rimini è stata poi allestita anche un’area proiezioni.